Путін визнав, що введення ембарго на продовольство з країн Заходу призвело до зростання цін
Президент Росії Володимир Путін визнав, що введення ембарго на продовольство з країн Заходу призвело до зростання цін у країні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.
"На продовольство потрібно звернути особливу увагу, але до певної міри - це рукотворний результат - зростання цін на продовольство. Чому? Тому, що ми як заходи у відповідь на санкції Заходу ввели обмеження на ввезення продуктів харчування з-за кордону", - зазначив Путін.
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Він заявив, що влада РФ пішла свідомо на такий крок, щоб створити умови для російського господарства шляхом звільнення ринку.
За його словами, так і вийшло, тому що на тлі загального падіння ВВП Росії у 3,4% сільське господарство зросло на 3%.
Путін переконаний, що таке рішення "підвищить продовольчу безпеку Росії".