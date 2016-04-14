Гройсман обіцяє нові варіанти держпідтримки агросектору

Новопризначений прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спільно із представниками аграрного бізнесу розробляють і незабаром запропонують на затвердження парламенту нові варіанти державної підтримки аграрного сектора замість пільгового режиму справляння ПДВ.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, представляючи програму нового уряду.

"Спецрежим ПДВ - це не єдиний спосіб стимулювання розвитку галузі. Ми спільно з аграріями знайшли варіанти, які вже допрацьовуються до конкретних рішень, і, я думаю, що ми спільно з вами зможемо їх затвердити", - сказав Гройсман, звертаючись до депутатів.

Він зазначив, що спецрежим ПДВ був дієвою підтримкою для аграріїв, але є корупціогенним фактором.

Прем'єр-міністр зазначив, що пріоритетом роботи нового уряду стане підтримка невеликих фермерських господарств і малого, і середнього аграрного бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла постанову №4424 про формування нового складу Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністром було обрано колишнього спікера парламенту Володимира Гройсмана. Міністром аграрної політики та продовольства призначено голову Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Тараса Кутового.

24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу. Відповідно до Податкового кодексу, операції з зерновими і технічними культурами оподатковуються ПДВ у пропорції: 85% нарахованого податку до бюджету, 15% - у розпорядженні підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва – 20% - у бюджет, 80% - на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією – 50 на 50. Раніше весь нарахований податок аккумулировался на рахунках підприємств.

Аграрії неодноразово заявляли, що три рівня податку ускладнюють адміністрування, що може спричинити за собою відмову частини підприємств від сплати ПДВ.