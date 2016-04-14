Конкурс на посаду директора "Укрспирту" був заблокований через суд

Фінальний етап четвертого протягом останнього року конкурсу на посаду директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", який мав відбутися 13 квітня, було заблоковано за дві години до засідання через суд за позовом одного з учасників, УНІАН повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

"За моїми даними, його заблокував один з учасників. Про це стало відомо за дві години до початку засідання Номінаційного комітету", - сказав співрозмовник.

Як повідомив УНІАН один з учасників конкурсного відбору керуючий партнер одеської юридичної компанії "Де-Юре" Григорій Трипульський, конкурс заблокований за його позовом у зв'язку з непрозорістю роботи комісії.

"Вчора вдень з'явилася інформація, що вони когось рекомендували на Номінаційний комітет, причому, без інформації, кого. І цього ж дня вони хотіли провести конкурс. Неправильна, непрозора процедура. Я подав позов, щоб вони опублікували хоча б результати, щоб я і всі інші могли розуміти, що там відбувається", - сказав Трипульський.

Він зазначив, що бере участь у конкурсі в третій раз, і вперше відповідальне відомство не публікує списки учасників та їх програми.

Три попередніх конкурсу проводило Міністерство аграрної політики та продовольства, але в грудні вона передала повноваження з проведення конкурсу Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Одночасно були анульовані результати третього конкурсу, за яким Трипульський став одним з фіналістів конкурсу.

Він достеменно не знає, чи пройшов до фіналу конкурсу цього разу.

"Мені не подзвонили, думаю, що ні. Я не знаю", - сказав він у відповідь на питання про те, чи була його кандидатура розглядатися на вчорашньому засіданні Номінаційного комітету.

Він повідомив, що раніше про необхідність прибути на комісію учасників могли попередити менш, ніж за добу.

Трипульський також зазначив, що на суді вимагатиме оприлюднювати матеріали і результати поточного конкурсу, і розраховує, що рішення суду не призведе до необхідності оголошувати новий конкурс.

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Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило конкурс на заміщення посади директора "Укрспирту" 25 лютого. Безпосередній відбір розпочався 21 березня, а оголошення результатів конкурсу заплановано провести до 20 квітня. Перший раз за історію проведення конкурсів з "Укрспирту" комісія не публікувала імена учасників відбору та їх конкурсні пропозиції. За даними ЗМІ, серед учасників конкурсу – литовець Арвідас Ліпскіс (вже працював в "Укрспирті" на посаді комерційного директора), Олександр Левчук (раніше працював в "Тетра-Пак"), радник міністра аграрної політики і продовольства Олексій Зубрицький, який раніше обіймав посаду заступника директора "Укрспирту" Віталій Сосницький, нинішній заступник директора Сергій Блескун, а також керуючий партнер юридичної компанії "Де-Юре" Григорій Трипульський.

Наприкінці грудня минулого року конкурсна комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства відібрала чотирьох претендентів на посаду директора "Укрспирту" (Костянтин Бурковський, Григорій Трипульський, Анатолій Далибожик, Сергій Блескун). Результати цього конкурсу було анульовано, оскільки Мінагропрод передав повноваження з проведення конкурсу Мінекономрозвитку.

Результати першого конкурсу були скасовані на вимогу профспілкової організації. Вдруге Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку не зміг вибрати нового главу "Укрспирту" у зв'язку з тим, що жоден з учасників конкурсу не відповідав заявленим критеріям відбору.