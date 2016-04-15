Новий голова Мінагропроду пригрозив підлеглим жорстким покаранням за корупцію

Новопризначений міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий пригрозив співробітникам відомства жорсткими заходами за корупційні дії.

"Країна знаходиться в дуже складному стані, будь-які неетичні речі в міністерстві неприпустимі. Я буду особисто докладати максимальних зусиль для того, щоб того, хто матиме до цього відношення, було максимально покарано. Причому, щоб це було зроблено публічно і доведено до кінця. Я дуже прошу звернути на це увагу", - сказав Кутовий в ході представлення на новій посаді в міністерстві.

Проте він зазначив, що протягом того часу, коли відомство очолював його попередник Олексій Павленко, рівень корупції в Мінагропроді було суттєво знижено.

"Припинили говорити про Мінагропрод як про гнізді корупції. Це одне з видимих досягнень", - підкреслив Кутовий.

Міністр зазначив, що не має наміру змінювати склад команди аграрного відомства, але буде проводити кадрові перестановки, якщо вважатиме це необхідним для підвищення ефективності роботи Мінагропроду.

"Я не прийшов сюди міняти людей. Якщо заміна людей – це елемент підвищення ефективності, це буде відбуватися. Але я з великою повагою і розумінням ставлюся до того, що зараз сформовано в міністерстві", - сказав Кутовий.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада України прийняла постанову про формування нового складу Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністром було обрано колишнього спікера парламенту Володимира Гройсмана, а Кутового - міністром аграрної політики і продовольства.

Кутовий у 2012 році пройшов у Верховну Раду від партії "Удар". 2014 року став заступником керівника фракції "Блок Петра Порошенка". До входження в Кабінет міністрів очолював Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

У 2004-2009 роках Кутовий був фінансовим директором інвестиційної компанії "XXI століття", у 2010-2011 роках очолював великого дистриб'ютора насіння, добрив і сільгосптехніки "Райз", 2011 року став керуючим директором представництва компанії "А1 Глобал Холдінгс Лімітед" (ліквідована в 2015 році).