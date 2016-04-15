За реформи в галузі Павленку варто подякувати - Кутовий

"Всі реформи, започатковані командою Олексія Павленка мають бути продовжені відомством на чолі з новим міністром. Позитивно оцінюю здобутки Міністерства зокрема відчутні зміни в стосунках на міжнародному рівні", - зазначив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи нового очільника відомства.

"Репутація Міністерства аграрної політики та продовольства України змінилася в кращу сторону і, що важливо, з'явилася довіра до відомства. Завдяки, Олексію Павленко - Міністерство тепер не асоціюється, як гніздо корупції", - так оцінив роботу екс-міністра АПК Тарас Кутовий.

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Також Міністр АПК наголосив на позитивних зрушеннях в аграрному секторі: "Ніхто не може спростувати факт, що концептуальні зміни були зроблені. Робота, яка була проведена - для всіх істотно відчутна і ми продовжимо ті починання, які були розроблені і активно зараз реалізовуються".