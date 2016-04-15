Україна хоче отримати від Світового банку мільярд доларів на зрошення

Про це в ефірі радіо "Свобода" розповів міністр Тарас Кутовий.

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"Є програма з розвитку зрошення на південних територіях (Миколаївська, Херсонська області). Йдеться про модернізацію систем поливу, і обсяг інвестицій, який розглядається Світовим банком в різних напрямках – близько мільярда доларів. А зрошення в південних областях – це два урожаї на рік", –зазначив Тарас Кутовий.

Переговори про інвестиції Світового банку є продовженням напрацювань попередньої команди міністерства. Торік у вересні Мінагрополітики повідомляло, що розпочинає роботу над стратегією відновлення та створення систем зрошення.