Агрохолдинг "Кернел" продав два заводи в Росії за $12 мільйонів

Найбільший в Україні виробник олієжирової продукції агрохолдинг «Кернел» продав два олієекстракційних заводи в Росії за 800 млн рублів ($12 млн).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Кернел повідомляє про продаж двох олієекстракційних заводів, розташованих на півдні Росії, за 800 мільйонів рублів», - сказано в повідомленні.

Сумарна потужність переробки проданих заводів становить 200 тис. тонн насіння соняшника на рік. Інші подробиці операції не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 ФР компанія отримала 106,9 млн дол. чистого прибутку проти 98,3 млн дол. чистого збитку в 2014 ФР.

«Кернел» в першому півріччі 2016 ФР отримав 141,8 млн дол. чистого прибутку, що в 2,13 раза більше показника за аналогічний період минулого року.

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Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», який контролює український бізнесмен Андрій Веревський, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанії належить елеваторна мережа потужністю 2,8 млн тонн, глибоководний зерновий термінал на 4 млн тонн, заводи з переробки насіння соняшника загальною потужністю 3 млн тонн.

Земельний банк «Кернела» становить 390 тис. га. На українському ринку масложирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».