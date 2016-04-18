Міністри-технократи уряду Яценюка є стратегічним кадровим резервом - експерт

Карасьов зазначив, що міністри-технократи попереднього уряду можуть розглядатися як стратегічний кадровий резерв держави і ключових міжнародних донорів

Він підкреслив, що партійний Кабмін Гройсмана – досить нестійкий та піддається серйозним політичним ризикам. Технократи рівня Наталії Яресько, Павленка та Андрія Пивоварського в певний момент можуть стати стабілізуючим фактором для збалансування політичної системи управління держави.

"Перспективи екс-міністра аграрної політики Олексія Павленка я бачу в кількох вимірах. Павленко, враховуючи масштабність розпочатих ним секторальних ініціатив, може розглядатися як топ-менеджер ряду ключових інфраструктурних проектів під егідою Світового банку або інших міжнародних донорів. Крім того, Павленко може бути задіяний Президентом як антикризовий менеджер на регіональному рівні", - резюмував Карасьов.

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Нагадаємо, 15 квітня в Мінагрополітики перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів представив нового керівника відомства – Тараса Кутового. Це була максимально толерантна і демократична передача повноважень від екс-міністра Павленка новопризначеному Тараса Кутового.

"Всі реформи, розпочаті командою Олексія Павленка, мають бути продовжені Міністерство агрополітики і продовольства України на чолі з новим міністром", - зазначив Степан Кубів.

У свою чергу міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий відзначив позитивні зрушення в аграрному секторі: "Ніхто не може спростувати факт, що концептуальні зміни були зроблені. Робота, яка була проведена для всіх істотно відчутна, і ми продовжимо ті починання, які були розроблені та активно зараз реалізуються".