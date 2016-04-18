Українські аграрії засіяли ранніми яровими культурами 92% запланованих площ

Українські аграрії станом на 18 квітня засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими 2,3 млн га, або 92% прогнозованої площі посіву, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, пшениця посіяна на площі 156 тис. га (90%), ячмінь - 1,7 млн га (90%), овес - 204 тис. га (94%), горох - 217 тис. га (113%).

Найбільші площі засіяні у Дніпропетровській - 221,4 тис. га (88% прогнозу), Харківській - 210,6 тис. га (90%), Запорізькій - 186,4 тис. га (93%), Херсонській - 148 тис. га (86%), Одеській - 138,2 тис. га (101%) і Миколаївській - 136,1 тис. га (91%) областях.

Крім того, цукровий буряк посіяно на площі 259 тис. га, або 96% прогнозу, а соняшник - на 1,6 млн га, або 32%. Посів кукурудзи проведено на площі 907 тис. га (20% прогнозу), а сої - 132 тис. га (7%).

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Як повідомляв УНІАН, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року становитиме 26,7 млн га, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури будуть посіяні на 14,6 млн га, що становить 55% у структурі посівних площ.

Сівба ярових зернових у поточному році прогнозується на площі 7,5 млн га, в тому числі ранніх - 2,6 млн га.