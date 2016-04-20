Росія заборонила поставки турецьких баклажанів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду.

«У зв'язку з тривалим надходженням з Туреччини товарних партій баклажанів, заражених карантинними для Росії організмами, Россільгоспнагляд ухвалив рішення про введення тимчасових обмежень на поставки з 25 квітня поточного року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ різко погіршилися наприкінці листопада 2015 року – після інциденту з російським бомбардувальником, який турецькі військові збили на кордоні з Сирією. Росія упровадила низку торговельних обмежень стосовно Туреччини.