Запуск рибного патруля по всій Україні обійдеться в 200 мільйонів

Запуск рибного патруля, який створюється за прикладом Національної поліції і замінить рибоохорону, обійдеться по всій Україні у 200 млн грн, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства з посиланням на голову відомства Ярему Коваліва.

«Оптимальний бюджет для запуску рибного патруля в масштабах усіх областей України становить 200 млн грн. У масштабах держави - це сума невелика, особливо в порівнянні зі збитками, які завдає державі відсутність ефективної системи контролю за рибою - за оцінками експертів, обсяг тіньового ринку риби в 2015 році становив 4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що запуск патруля в регіонах почнеться тільки після успішної реалізації пілотного проекту в Києві та Київській області. Пілотний патруль складається з 47 інспекторів, які приступлять до своїх обов'язків в 20-х числах травня, якщо до цього часу Верховна Рада затвердить фінансування в сумі 15 млн грн.

«Єдиний стримуючий фактор для початку роботи пілотного київського патруля і для запуску проекту по всій Україні - це фінансування. Для Київщини нам потрібно 15 млн грн. Ми знайшли ці кошти в бюджеті агрокомплексу на 2016 рік, однак потрібно прийняти зміни до бюджету. Кілька місяців пішло на погодження з Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, залишилося тільки голосування у Верховній Раді», - цитує Коваліва прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Держрибагентством ініціювало створення в Україні рибного патруля, який почне роботу в 2016 році і замінить рибоохорону. Пілотний патруль запускається в Києві та Київській області. Штат патруля сформований на основі конкурсу. За рахунок бюджетних грошей Держрибагентство планує забезпечити патруль паливом і новими потужними човнами і збільшити зарплату інспекторів.