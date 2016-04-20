Аграрії сподіваються, що міністр Кутовий не буде впливати на бізнес"

Агробізнес очікує, що політика новопризначеного міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового буде спрямована на збереження досягнень попереднього керівництва міністерства і завдаватиме мінімального впливу на роботу галузі.

Про це журналістам сказав фінансовий директор агрохолдингу "Мрія" Тон Хулс.

"Я сподіваюся, що це (призначення нового міністра – УНІАН) ніяк не вплине на агросектор. Політики взагалі не мають впливати на бізнес. Вони мають проводити невеликі зміни, але це не має бути кардинальною зміною напрямку", - сказав Хулс.

Він очікує, що держава зможе виконати норми Податкового кодексу та в повному обсязі відшкодовувати ПДВ при експорті в пік сезону.

Керівник зернового бізнесу великого зернотрейдера сінгапурської компанії "ОЛАМ Україна" Олег Левченко в коментарі УНІАН зазначив, що згоден з думкою Хулса.

"Головне, щоб не почали встановлювати адміністративні бар'єри", - сказав він.

За словами Левченко, бізнес очікує, що міністерство знайде можливості для фінансової підтримки аграріїв та компенсації відсотків за кредитами. Він також відзначив досягнення попереднього керівництва міністерства у боротьбі з корупцією.

"Найкраще з того, що вони зробили, – це те, що вони зняли корупційне навантаження на бізнес з боку контролюючих органів", - додав він.

Як зазначив директор із зовнішніх зв'язків великого експортера зернових, олії компанії "Allseeds" Сергій Стоянов, ринок уже сформований, тому масштабні зміни можуть дестабілізувати його роботу.

"Ринки та законодавча база створені, тому нічого катастрофічного не повинно відбуватися. Головне, щоб не ставили палки в колеса", - сказав Стоянов.

Він зазначив, що призначення нового уряду зрівноважило настрій суспільства і позитивно позначилося на настрої агробізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, Кутового було призначено міністром аграрної політики та продовольства 14 квітня.

2012 року він пройшов у Верховну Раду від партії "Удар". 2014 року став заступником керівника фракції "Блок Петра Порошенка". До входження в Кабінет міністрів очолював Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.