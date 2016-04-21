Гройсман за продовження мораторію на продаж землі: "Це чутливе для України питання"

Мораторій на продаж землі може бути продовжено після 1 січня 2017 року, оскільки це "чутливий" для України питання і воно не може бути вирішене в стислі терміни, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "24".

"Моя позиція чітка. Я голосував за продовження мораторію. Не хотів би, щоб ринок землі став історією, коли людей обдурять. Я вважаю, що треба почекати", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що зараз в Україні є багато розпайованої землі, є землі людей, які були господарями землі, але померли.

"І такої землі багато", - зазначив Гройсман, додавши, що в цьому сегменті необхідно також навести порядок.

"Моя думка, що всією землею мають розпоряджатися громади - це теж децентралізація. А вся земля буде надаватися тільки через прозорі аукціони. Це принципово важливо", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Запровадження повноцінного ринку землі є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Крім того, на необхідності розробки законодавства для запуску та функціонування ринку землі не раз наполягав президент України Петро Порошенко. Разом з тим, Україна досі не має необхідної законодавчої бази для повноцінного функціонування ринку землі, а також сформованим кадастром земель.

В кінці лютого на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував продати на відкритому аукціоні 1 мільйон гектарів державної землі, що перебуває в тіньовому або корумпованому обороті. Всього в Україні налічується близько 10 мільйонів гектарів державних земель.

Експерти розділилися в думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що відміна мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.