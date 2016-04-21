Аналітики прогнозують, що iQOS може здійснити переворот у тютюновій помисловості

Про це йдеться в статті The Economist.

«Найбільшу ставку зробили на продукт під назвою iQOS. На відміну від електронних сигарет, які містять нікотин, але не тютюн, ідеєю продукту iQOS є нагрівати тютюн, не спалюючи його при цьому», - пояснює автор матеріалу.

«Вдихання аерозолю, отриманого в результаті цього, подібне на досвід від використання звичних усім сигарет, проте без такої великої кількості шкідливих для здоров'я речовин», - йдеться в матеріалі.

Головний виконавчий директор Philip Morris Андре Каланцопулос заявив про намір компанії переконувати усіх дорослих людей, які бажають продовжувати курити, перейти на цей продукт якомога раніше.

Аналітики банку Wells Fargo вважають, що цей продукт може здійснити переворот у тютюновій промисловості, і до 2025 його продажі в Америці зростуть у обсязі до третини усього сигаретного ринку.