Імпорт до України овочів борщового набору зріс майже у 7 разів

Обсяг імпорту овочів борщового набору (картоплі, цибулі, капусти, моркви і буряка) в січні-березні поточного року в натуральному вираженні зріс майже в 7 разів у порівнянні з тим же періодом 2015 року, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

«На кінець першого кварталу 2016 року обсяги імпорту продуктів борщового набору: картоплі, цибулі, капусти, моркви та столового буряка - в порівнянні з аналогічним періодом 2015 зросли майже в 7 разів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільш суттєво зріс імпорт моркви та столового буряка – в 34 рази – до 5,8 тис. тонн з 169 тонн роком раніше. В 4 рази збільшився обсяг ввезеної картоплі, до 2,1 тис. тонн з 513 тонн, майже вдвічі – капусти, до 1,1 тис. тонн з 584 тонн, і на чверть – цибулі, до 2,2 тис. тонн з 1,8 тис. тонн.

При цьому вартість борщового набору на кінець першого кварталу 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 зросла майже в півтора раза - до 43,68 грн з 29,48 грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності найпопулярніших овочів на 10-13% в залежності від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.