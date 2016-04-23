Колишній власник агрохолдингу "Мрія" створив нову компанію і повертається в бізнес – ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела повідомила «Економічна правда».

За даними журналістів, на минулому тижні Гута провів збори з мешканцями села Городниця (Тернопільська обл.), на яких оголосив про створення нової компанії «Аграрна Городниця».

«Займатися фірма буде зерновими, вирощуванням картоплі. Орендна плата за пай - 1 тонна пшениці, разова виплата за оформлення договору - 650 гривень або мішок цукру», - повідомляє джерело.

Компанія також буде займатися виноробством, вирощуванням баранів і курей.

За даними ЗМІ, керувати даними напрямками буде нинішній завідувач свиноферми «Мрії» в селі Городниця Андрій Козак.

Також, за словами джерела, восени Гута почне намагатися повернути «Мрію».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, «Аграрна Городниця» була зареєстрована 7 грудня 2015 року із сумою статутного капіталу 1000 гривень. Засновником і підписантом фірми значиться Іван Гута, а керівником є Оксана Козак.

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Як повідомляв УНІАН, після технічного дефолту, оголошеного в серпні 2014 року, «Мрія» перейшла під контроль кредиторів - великих міжнародних банків й інвестиційних фондів. Загальна сума боргу «Мрії» перед новими власниками становить 1,2 млрд дол. Наразі тривають перемовини щодо реструктуризації цього боргу.

У грудні 2014 року Високий суд правосуддя Британських Віргінських островів визнав банкрутом мажоритарного акціонера «Мрії» - HF Assets Managment Limited. У січні 2015 року Інтерпол оголосив у розшук 33-річного Миколу Гуту, сина засновників і співвласників агрохолдингу «Мрія» Івана і Клавдії Гута, за підозрою в шахрайстві.

Довідка УНІАН. «Мрія» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тис. га земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, рапс, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. У структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тис. тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.