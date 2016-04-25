У Держлісагентстві заявили, що відсутність фінансування лісогосподарських підприємств на півдні та сході країни може спричинити стихійне лихо

23 квітня на Херсонщині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У порядку денному було і питання державного фінансування лісогосподарських підприємств. Голова Держлісагентства Олександр Ковальчук зазначив, що складна ситуація, особливо із настанням пожежонебезпечного періоду, склалася не лише у Херсонській, а й у всіх південно-східних областях.

За його словами, відсутність фінансування призведе до повної зупинки роботи лісогосподарських підприємств південного та східного регіонів, руйнування досягнутих результатів у степовому захисному лісівництві і необоротність ерозійних процесів (на що уже витрачені значні кошти державного бюджету), втрат лісів від несанкціонованих рубок та масових пожеж тощо.

Довідково: на ведення лісового господарства в південно-східному регіоні необхідно виділити 422,6 млн грн при опрацюванні пропозицій щодо змін до Державного бюджету України на 2016 рік.