Депутати пропонують заборонити продаж сигарет зі смаковими добавками і запровадити держрегулювання електронних сигарет

Про це повідомив депутат від парламентської фракції «Народний фронт», член міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль» Геннадій Кривошея на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні в регулюванні тютюнової галузі існують дві основні проблеми. По-перше, це торгівля тютюновими виробами з різними смаками: фруктовими, ягідними, ванільними, зі смаком кориці тощо. По-друге, відсутнє будь-яке регулювання у торгівлі електронними сигаретами, немає жодних правил ліцензування та сертифікації», - сказав він.

З метою мінімізації куріння серед неповнолітніх та вдосконалення державного регулювання у тютюновій галузі Кривошея розробив законопроект №4507 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів та електронних сигарет з метою зменшення їх привабливості», який було зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 22 квітня.

Читайте також82% користувачів електронних сигарет є колишніми курцями

За словами Кривошеї, тютюнові вироби з різними смаковими добавками та ароматизаторами є особливо привабливими для дітей і тому сприяють поширенню тютюнопаління серед неповнолітніх, тоді як електронні сигарети нерідко позиціонуються як нешкідливий замінник тютюновмісного аналога, внаслідок чого у дітей може створитися помилкове уявлення про якість цього продукту.

В частині регулювання реалізації електронних сигарет автор законопроекту запропонував запровадити ліцензування їх виробництва та імпорту, обмежити рекламу електронних сигарет, запровадити обмеження щодо точок реалізації та осіб, яким ці сигарети можуть бути продані, а також обмежити перелік місць, де дозволено вживання електронних сигарет. Зокрема, Кривошея пропонує заборонити куріння електронних сигарет у лікарнях, школах, університетах, на дитячих майданчиках, у приміщеннях, на території спортивних установ, у підземних переходах, у транспорті, в кафе і ресторанах, а також в ряді інших місць.

Крім того, депутат запропонував збільшити в 4-5 разів штрафні санкції за порушення українського законодавства в тютюновій галузі і чітко визначити розміри штрафів за конкретні види таких правопорушень.

«Наприклад, за реалізацію тютюнових виробів без попередження напису про вміст нікотину буде чітко встановлено штраф у розмірі 10 тис. грн. На сьогодні ця сума коливається між 50 грн і 10 тис. грн», - зазначив Кривошея.

Читайте такожДФС оштрафувала продавців сигарет на 11,2 мільйона гривень

Також він додав, що в основу цього законопроекту покладено досвід регулювання тютюнової галузі в США, де в 2009 році Конгрес прийняв рішення про заборону тютюнових виробів зі смаками полуниці, винограду, апельсина, гвоздики, кориці, ананасу, ванілі, кокоса, лакриці, какао, шоколаду, вишні і кави.

«Завдяки цьому рівень поширеності куріння серед дорослого населення в США впав з 20,6% у 2009 році до 16,8% у 2014 році. До того ж серед учнів старших класів кількість курців скоротилася з 15,8% у 2011 році до 9,2% у 2014 році», - зазначив Кривошея.

Присутній на прес-конференції експерт, член Української асоціації міжнародного права, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка Роман Єделєв зазначив, що цей законопроект повністю відповідає всім міжнародним нормам.

«Положення законопроекту відповідають кращим світовим практикам. Це готовий механізм, який не потребує прийняття додаткових законопроектів, що завжди було проблемою адаптації європейського права в Україні», - сказав він.

Заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмила Черкашина додала, що прийняття цього законопроекту є соціально необхідним, оскільки допомагає боротися з дитячим курінням.

«Розроблений законопроект містить важливе доопрацювання – докладний список смакових добавок, що дає змогу прицільно контролювати торгівлю тютюновими виробами. Заборона продажу сигарет зі смаковими добавками стане важливим кроком у боротьбі за здоров'я майбутнього покоління», – сказала вона.

Читайте такожВикористання електронних сигарет в приміщенні не небезпечно для оточуючих - дослідження

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в грудні 2015 року, близько 24% населення є щоденними курцями: 42% серед чоловіків і 9% серед жінок.

У 2015 році в Україні обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, становив 92,9 млрд штук, що на 8% більше, ніж у 2014 році.