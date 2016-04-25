Експорт української аграрної продукції до ЄС зріс на 15%

Виручка від експорту української аграрної продукції до Євросоюзу в січні-березні 2016 року станвила 1,2 млрд дол., що на 15% більше за показник першого кварталу 2015 року, повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька на своїй сторінці у Facebook.

«За І квартал експорт української агропродукції в ЄС зріс на 15,3%! Це додаткові 155 млн дол. у торговельний баланс. А всього за перші три місяці наші експортери відправили до ЄС товарів на суму 1,2 млрд дол.», - написала Рутицька.

Заступник міністра зазначила, що імпорт агропродукції з ЄС також зріс, але не так значно.

Як повідомляв УНІАН, загальна виручка від українського аграрного експорту в січні-березні поточного року скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,2%, до 3,3 млрд дол. При цьому частка агроекспорту в загальній виручці від поставок за кордон зросла до 43% з 37%.

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. При цьому 45% експорту пішло до країн Азії, 28,2% – до Європи, 13,6% – Африки і 10% – до країн СНД.

Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури – 16% від загального обсягу поставок за кордон, жири та олії – 9% і олійні культури – 4%.