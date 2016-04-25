"Київхліб" зібрався експортувати торти до США та Канади

Найбільший столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» планує у 2016 року почати експорт тортів в Сполучені Штати Америки і Канаду, йдеться в повідомленні компанії на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

Згідно з повідомленням, минулого року «Київхліб» експортував кондитерські вироби в Німеччину, Литву, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Болгарію та Нідерланди. Обсяг експорту становив 25,7 тис. тонн з реалізованих понад 180 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Київхліб» збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком на 47% - до 30,5 млн грн.

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Довідка УНІАН. Компанія «Київхліб» створене на базі державного підприємства «Київхліб» у 1996 році. До складу компанії входить 5 виробничих цехів у столиці, а також 5 хлібозаводів у Київській області, - в містах Бровари, Макаров, Сквира, Біла Церква та Фастів. Підприємства компанії випускають до 500 тонн хлібобулочних і 20 тонн кондитерських виробів на добу. Асортимент продукції налічує близько 500 найменувань.