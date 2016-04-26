Експерти назвали вартість великоднього кошика цього року

Великодній кошик, що складається з паски, яєць, сиру, твердого сиру, вершкового масла, буженини, домашньої ковбаси, сала й хрону, цього року обійдеться в 349 грн, що на 20 грн дорожче, ніж у 2015 році, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вартість великоднього кошика цього року становитиме близько 349 грн. Це на 20 грн дорожче, ніж минулого року», - йдеться в повідомленні.

Вартість основної складової, паски середнього розміру, становитиме в середньому 50 грн – на 10 грн дорожче, ніж минулого року. В магазині готова паска коштуватиме від 30 до 150 грн залежно від ваги, паска домашньої випічки – приблизно 50-60 грн.

Найдорожчими складовими святкового кошика будуть м'ясні продукти: шинка (0,5 кг) – 65 грн, і домашня ковбаса (0,5 кг) – 61 грн. Півкіло сала обійдеться в 22 грн.

Найдешевшими будуть яйця (10 шт.) – у середньому 13 грн, і хрін – 11 грн за 250 г.

Порівняно з минулим роком у великодньому кошику на 5-7 грн зросла вартість молочних продуктів, вершкового масла, сиру та твердого сиру. Цього року 0,5 кг сиру обійдеться в 31 грн, масла – 49 грн, твердого сиру – 47 грн.

Експерти підрахували, що в разі використання для великоднього кошика інших, неосновних складових, таких як помідори, огірки, яблука, червоне вино, його вартість зросте до 489 грн.

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