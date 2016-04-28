Молдова готується ввести мито на українську "молочку"

Міністерство економіки Республіки Молдова підготував проект постанови про введення імпортних мит на українську молочну продукцію до кінця 2016 року з метою захистити менш конкурентоспроможного молдавського виробника, повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

«Мінекономіки Молдови підготувало проект постанови про введення мит на українську продукцію до кінця 2016 року, в першу чергу на молочну продукцію», - йдеться в повідомленні.

За даними «УкрАгроКонсалт», частка експорту молочної продукції в 2015 році до Молдови в середньому становила близько 12%. При цьому частка постачань вершкового масла становила близько 6%, тоді як кисломолочної продукції - понад 72%, молока і вершків - понад 62%, сиру - близько 25%.

Експерти вважають, що в разі прийняття цієї постанови експорт молочної продукції з України може скоротитися, але поставки до Молдови повністю не зупиняться, тому що внутрішнє виробництво в цій країні є недостатнім.

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Як повідомляв УНІАН, молдавські виробники молочної продукції стурбовані напливом української «молочки» і просять владу на законодавчому рівні захистити внутрішній ринок від імпорту з України, зокрема, встановити мито, щоб українська продукція стала дорожчою за місцеву.

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України заявляли, що введення таких заходів з боку Молдови спричинить за собою звернення України зі скаргою до Світової організації торгівлі та застосування нашою країною аналогічних торгових бар'єрів, які можуть бути поширені не тільки на молочну, але й на інші види продукції.