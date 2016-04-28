Молдова ввела квоти на українську "молочку" і м'ясо до кінця року

Уряд Республіки Молдова тимчасово, до кінця 2016 року, ввів квоти на постачання молочної та м'ясної продукції українського виробництва, а також встановив мита на імпорт, який перевищуватиме встановлені квоти, щоб захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника.

Згідно з постановою Кабінету міністрів Молдови від 27 квітня, без сплати мита можна буде постачати з України 1 тис. тонн молока і вершків, 1 тис. тонн сметани, йогуртів і кефіру, 750 тонн вершкового масла, сиру і м’якого сиру, 200 тонн ковбасних виробів і м'ясних субпродуктів.

Мита на постачання понад квоти становитимуть для різних груп м'ясо-молочної продукції від 10% до 20%.

Квоти розподілятимуться за принципом «перший прийшов – першим обслуговуєшся».

Постанова також встановлює квоту в 500 тонн на постачання цементу й мито на імпорт цієї продукції понад квоту в 10%.

Як повідомляв УНІАН, молдавські виробники молочної й м'ясної продукції стурбовані напливом української «молочки» та неодноразово закликали владу на законодавчому рівні захистити внутрішній ринок від імпорту з України, зокрема, встановити мита, щоб українська продукція стала дорожчою місцевої. При цьому внутрішнє виробництво цієї продукції в Молдові є недостатнім.

За підрахунками експертів, частка експорту української молочної продукції до Молдови в 2015 році становила близько 12%. При цьому частка постачань вершкового масла становила близько 6%, тоді як кисломолочної продукції – понад 72%, молока і вершків – понад 62%, сиру – близько 25%.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявляли, що введення таких заходів із боку Молдови спричинить звернення України зі скаргою до Світової організації торгівлі й застосування нашою країною аналогічних торгових бар'єрів, які можуть бути поширені не лише на молочну, але й на інші види продукції.