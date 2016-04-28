МЕРТ вважає введення Молдовою квот на українську м'ясо-молочну продукцію порушенням правил СОТ

Про це журналістам повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

«Ми вважаємо це порушенням правил СОТ. Ми вважаємо впровадження такого механізму порушенням нашої домовленості про ЗВТ у СНД. Тому, з нашого боку буде адекватна реакція. Це також є порушенням добросусідських відносин двох країн, у яких є угода про асоціацію з Євросоюзом», - сказала Микольська.

За її словами, завтра Мінекономрозвитку поінформує про ситуацію, що склалася, прем'єр-міністра України. Крім того, відомство проведе внутрішню нараду, на якій буде розроблено пропозиції щодо відповідних дій з боку України.

«Реакція обговорюватиметься сьогодні на внутрішній міжвідомчій нараді. Завтра будемо інформувати прем'єра і Кабінет міністрів, якщо буде засідання», - зазначила Микольська.

Вона повідомила, що як тільки з'явився проект постанови уряду Молдови про обмеження імпорту української м'ясо-молочної продукції, компетентні відомства обох країн проводили консультації з цього питання й зійшлися на необхідності доопрацювати документ. Молдавська сторона запевнила, що не буде приймати остаточне рішення без переговорів із Україною.

«Була домовленість, що вони повідомлять про результати доробок, буде проведено ще одні консультації. Ніяких консультацій не було проведено», - зазначила Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Молдови тимчасово, до кінця 2016 року, ввів квоти на постачання молочної та м'ясної продукції українського виробництва, а також встановив мита на імпорт, який перевищуватиме встановлені квоти, щоб захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника.

Молдавські виробники молочної й м'ясної продукції стурбовані напливом української «молочки» і неодноразово закликали владу ввести обмеження на імпорт цих продуктів із України.

За підрахунками експертів, частка експорту української молочної продукції до Молдови в 2015 році становила близько 12%. При цьому частка постачань вершкового масла становила близько 6%, тоді як кисломолочної продукції – понад 72%, молока і вершків – понад 62%, сиру – близько 25%. Експерти не вважають, що введені Молдовою обмеження зможуть зупинити поставки з України.