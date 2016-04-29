Україна готова обмежити імпорт молдавської "молочки" та м'яса

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у ході засідання уряду.

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"Якщо Молдова не відреагує на нашу позицію щодо переговорів, які ми пропонуємо не тільки в телефонному режимі, але і запрошуємо керівників уряду Молдови до Києва, ми будемо приймати ідентичні заходи щодо їх вирішення", - сказав Кубів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що готовий підключитися до переговорного процесу, і висловив упевненість, що уряди обох країн вийдуть на компромісне рішення.

"Я думаю, що це питання потребує врегулювання. Якщо потрібно, я поговорю з прем'єр-міністром. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння з дружньою Молдовою", - сказав Гройсман.

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