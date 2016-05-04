Україна дозволила імпорт яловичини з Польщі
13:39, 04 травня 2016Агро
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Керівники Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України і Головного ветеринарного інспекторату Польщі підписали ветеринарний сертифікат, який дає дозвіл на імпорт до України яловичини з Польщі
Україна дозволила імпорт яловичини з Польщі / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби на своїй сторінці в Facebook.
«У рамках зустрічі було підписано ветеринарний сертифікат на експорт яловичини (виключаючи м'ясо механічної обвалки) з Республіки Польща до України», - йдеться в повідомленні.
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З боку України документ підписав голова Держспоживслужби Володимир Лапа, а з боку Польщі – головний ветеринарний лікар країни Кшиштоф Яжджевський.
Як повідомляв УНІАН, раніше в квітні в ході українсько-данського ділового форуму було підписано угоду про визнання Україною ветеринарного сертифіката на ввезення яловичини данського походження.
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