Україна дозволила імпорт яловичини з Польщі

Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби на своїй сторінці в Facebook.

«У рамках зустрічі було підписано ветеринарний сертифікат на експорт яловичини (виключаючи м'ясо механічної обвалки) з Республіки Польща до України», - йдеться в повідомленні.

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З боку України документ підписав голова Держспоживслужби Володимир Лапа, а з боку Польщі – головний ветеринарний лікар країни Кшиштоф Яжджевський.

Як повідомляв УНІАН, раніше в квітні в ході українсько-данського ділового форуму було підписано угоду про визнання Україною ветеринарного сертифіката на ввезення яловичини данського походження.