Держпродспоживслужба хоче повернути контроль за використанням засобів захисту рослин

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів виступає за відновлення скасованого 2015 року державного контролю використання засобів захисту рослин (ЗЗР) та проведення фумігації (знезараження) рослинної продукції, яка переміщується через кордон України, повідомила прес-служба Госпродпотребслужбы з посиланням на главу відомства Володимира Лапу.

Згідно з повідомленням, Держпродспоживслужба фіксує випадки неналежної обробки експортованої з України продукції, однак не може вплинути на компанію, яка проводила фумігацію.

"Наразі у нас немає можливості проконтролювати виконання робіт з фумігації. Нам фумігаційна компанія дає фумігаційний сертифікат, на основі його та всіх необхідних процедур і випробувань видається фітосанітарний сертифікат. Але, на жаль, у нас була ситуація, коли продукція приїжджала до країни імпорту і виявлялося, що "фумігація" була проведена неналежним чином", - цитує Лапу прес-служба.

За його словами, Держпродспоживслужба не вважає необхідним відновлювати контроль використання ЗЗР в тому вигляді, в якому він діяв до скасування, а пропонує впровадити ризик-орієнтований підхід.

"Якщо ми отримаємо нотифікацію від міжнародного партнера, звичайно, ми повинні мати вплив на ту компанію, яка проводить фумігацію тут. Тобто, це не той тотальний контроль, який був раніше, а більше ризик-орієнтований контроль, і, безумовно, він нам потрібен", - зазначив Лапа.

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Як повідомлялося, з 28 червня в Україні скасовано ліцензування проведення фумігації продукції рослинного походження, що переміщується через кордон України, а також торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).