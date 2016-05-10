Україна почала екпорт борошна морем

Державна продовольчо-зернова корпорація поставила партію борошна вагою 5 тисяч тонн в Лівії, вперше доставивши вантаж морем, повідомила прес-служба ДПЗКУ з посиланням на директора департаменту переробки В'ячеслава Цегельника.

"Державна продовольчо-зернова корпорація України успішно виконала контракт з одним з провідних гравців зернового ринку Близького Сходу на поставку 5 тисяч тонн борошна судном до Лівії", - йдеться в повідомленні.

Директор департаменту переробки зазначив, що такий спосіб доставки використовувався держкорпорацією вперше і що в цьому маркетинговому році жоден з виробників борошна, крім ДПЗКУ, не постачав борошно морем.

"Для держкорпорації така угода – це новий досвід продажу борошна саме судновими партіями. Ми – єдині, хто уклав подібний контракт цього маркетингового року", – цитує Цегельника прес-служба.

За словами Цегельника, підприємство не відмовляється від планів посісти перше місце в Україні з постачання борошна за кордон.

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Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ планує до 2019 року збільшити експорт зернових до 5,17 мільйона тонн в рік з 2,85 мільйона тонн 2015 року, борошна – до 280 тисяч тонн з 32 тисяч тонн.

За даними асоціації "Мукомол України", в 2014-2015 маркетингового року (МР, липень 2014 – червень 2015 р.) Україна експортувала 135,1 тисячі тонн борошна. Експерти прогнозують, що поточного МР буде експортовано не менше 350 тисяч тонн борошна.