Кабмін пропонує Раді скоротити мито на експорт живої худоби до 3%

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скоротити ставку введеного 2006 року мита на експорт живої худоби до 3% з 10%, щоб спростити вихід вітчизняних виробників на зовнішні ринки і подолати збитковість виробництва яловичини.

Така пропозиція міститься в зареєстрованому 4 травня законопроекті №4569 "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (щодо підвищення ефективності ведення галузі)".

У разі прийняття законопроекту, норма про скорочення ставки мита буде стосуватися лише худоби вагою до 300 кілограм (великої рогатої худоби для забою, не для забою, а також племінних овець).

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що виробництво яловичини є збитковим в Україні з 2010 року. Збитки від цього виду діяльності частково покриваються прибутком з виробництва молока, однак вітчизняні тваринники потребують нових ринків збуту.

"Обмежувальний захід у вигляді експортного мита на живу худобу на рівні 10% потребує коригування, а економічні реалії вимагають її зменшення до 3% на окремі види худоби, що усунути існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного виробника порівняно з імпортерами шляхом вирівнювання експортних та імпортних мит. Такі зміни в законодавстві сприятимуть стабілізації виробництва яловичини в країні і зроблять її значним експортним продуктом України", - наголошується в документі.

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Довідка УНІАН. 2015 року порівняно з 2014 роком Україна збільшила виручку від експорту живої великої рогатої худоби 1,9 рази – до 24,3 мільйона доларів, а від експорту живих овець і кіз – скоротила в 8,9 рази – до 56 тисяч доларів.

При цьому в натуральному вираженні експорт живої ХУДОБИ 2015 року зріс на 67%, до 13,2 тисячі тонн, а живих овець та кіз – знизився в 5,7 рази – до 39 тонн.