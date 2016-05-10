Кабмін пропонує Раді скоротити мито на експорт живої худоби до 3%

18:55, 10 травня 2016
Агро
140

Скорочення мита стосуватиметься лише худоби вагою до 300 кілограм.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скоротити ставку введеного 2006 року мита на експорт живої худоби до 3% з 10%, щоб спростити вихід вітчизняних виробників на зовнішні ринки і подолати збитковість виробництва яловичини.

Така пропозиція міститься в зареєстрованому 4 травня законопроекті №4569 "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (щодо підвищення ефективності ведення галузі)".

У разі прийняття законопроекту, норма про скорочення ставки мита буде стосуватися лише худоби вагою до 300 кілограм (великої рогатої худоби для забою, не для забою, а також племінних овець).

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що виробництво яловичини є збитковим в Україні з 2010 року. Збитки від цього виду діяльності частково покриваються прибутком з виробництва молока, однак вітчизняні тваринники потребують нових ринків збуту.

"Обмежувальний захід у вигляді експортного мита на живу худобу на рівні 10% потребує коригування, а економічні реалії вимагають її зменшення до 3% на окремі види худоби, що усунути існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного виробника порівняно з імпортерами шляхом вирівнювання експортних та імпортних мит. Такі зміни в законодавстві сприятимуть стабілізації виробництва яловичини в країні і зроблять її значним експортним продуктом України", - наголошується в документі.

Читайте такожУкраїнським селянам дозволили реєструвати сімейні фермерські господарства

Довідка УНІАН. 2015 року порівняно з 2014 роком Україна збільшила виручку від експорту живої великої рогатої худоби 1,9 рази – до 24,3 мільйона доларів, а від експорту живих овець і кіз – скоротила в 8,9 рази – до 56 тисяч доларів.

При цьому в натуральному вираженні експорт живої ХУДОБИ 2015 року зріс на 67%, до 13,2 тисячі тонн, а живих овець та кіз – знизився в 5,7 рази – до 39 тонн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter