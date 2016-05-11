Українські аграрії завершили посівну ранніх ярих зернових та зернобобових культур (пшениці, ячменю, вівса та гороху), засіявши 2,4 мільйона га, або 100% від запланованих площ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, пшениця посіяна на 164 тисяч га (100%), ячмінь – на 1,8 мільйона га (100%), овес – на 211 тисяч га (100%), горох – на 226 тисяч га (101%).

Сівбу кукурудзи на зерно проведено на 3,9 мільйона га, що становить 85% від прогнозованих площ. Під гречку зайнято 62 тисячі га (48%), під просо – 40 тисяч га (33%), під рис – 9 тисяч га (79%), під сорго – 22 тисячі га (26%).

Соняшник на 11 травня посіяно на площі 4,3 мільйона га (84%), а сою – на 1,4 мільйона га (67%).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року складе 26,7 мільйона га, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури буде посіяно на 14,6 мільйона га, що становить 55% у структурі посівних площ.

Сівбу ярих зернових поточного року прогнозується на площі 7,5 мільйона га, в тому числі ранніх – 2,6 мільйона га.