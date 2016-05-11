Прем'єр доручив розібратися з "горіховою мафією"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції підготувати до наступного засідання уряду постанову, прийняття якої виключить можливості для зловживань правоохоронних структур у ході перевірок підприємств горіхової галузі та їх продукції.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету міністрів, таке доручення Гройсман дав у ході засідання уряду 11 травня.

«Будь ласка, зараз доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції на наступне засідання винести постанову, яка дасть можливість людям абсолютно спокійно займатися цим видом бізнесу. Щоб тим усім правоохоронним структурам, які використовують цю можливість для власного збагачення, було неповадно навіть наближатися до людей, які нормально займаються своєю роботою», - цитує Гройсмана прес-служба.

Прем'єр-міністр зазначив, що особливої уваги потребує проблема з блокуванням експорту українських горіхів так званою горіховою мафією, «яка сидить на потоках горіхів з тим, щоб унеможливити вивозити на експорт українські горіхи».

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Як повідомляв УНІАН, українські виробники та експортери горіхів неодноразово заявляли про проблеми в роботі із силовими відомствами, зокрема, про несанкціоновані перевірки, обшуки, вилучення продукції і простої вантажів на митниці, які призводять до суттєвих збитків.