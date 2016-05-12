Російські ЗМІ дізналися про рішення Росспоживнагляду скасувати заборону на українську сіль

Росспоживнагляд дозволив українському підприємству «Артемсіль» відновити постачання солі до Росії, пише «Коммерсантъ» з посиланням на федерального чиновника і джерела на ринку.

Тепер підприємство буде поставляти до Росії 170 тис. тонн солі кожен рік. Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу (ФТС) про допуск продукції з 10 травня.

При цьому в прес-службі відомства повідомили, що поки прийнято рішення про тестове ввезення одиничних партій солі з даного підприємства в режимі «одного вікна» (тобто тільки через митний термінал). У даний момент, жодного кілограма солі з українського підприємства на територію не ввезено.

У прес-службі «Артемсолі» УНІАН повідомили, що не отримували офіційного повідомлення від російського відомства щодо поновлення дозволу на поставку.

«Нам не повідомляли. Але минулого року, коли була введена заборона, ми теж не отримували офіційної інформації », - сказали в прес-службі, зазначивши, що протягом минулого року надали Росспоживнагляду всі необхідні документи і проби солі, які були потрібні для прийняття рішення про відновлення поставок.

Росія заборонила ввезення харчової солі українських виробників ще в січні 2015 року. У серпні «Артемсіль» представило в Росспоживнагляд пакет документів для отримання дозволу на експорт своєї продукції до Росії.

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До введення заборони на імпорт, «Артемсіль» була одним із найбільших постачальників на російському ринку харчової солі. Зокрема, у 2014 році її частка становила 21% або 233,2 тис. тонн (згідно з даними «Руспродсоюзу»).