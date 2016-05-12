Фермери працюють в "чорну": чверть сільгоспземель в Україні обробляється незаконно

Чверть сільськогосподарської землі в Україні (близько 7 млн га) обробляється аграрними підприємствами без офіційної реєстрації договорів оренди на ділянки, повідомив на прес-конференції президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький.

«За підрахунками УКАБ, мінімум чверть землі знаходиться в тіньовій обробці», - сказав Висоцький, зазначивши, що офіційно в Україні аграрні підприємства обробляють 21,3 млн га землі.

При цьому експерт відзначив, що у зв'язку з тим, що всі податки в сільському господарстві так чи інакше сплачуються підприємством, виходячи з площі землі в обробітку, бюджет країни недоотримує істотні суми. Зокрема, в 2015 році місцеві та державний бюджет України отримали 6,08 млрд грн податків (єдиного податку 4-ї групи, податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати та з орендної плати за землю). Сума недоотриманого бюджетного доходу, за розрахунками УКАБ, в 2015 році становила 2,01 млрд грн.

В поточному році у зв'язку з підвищенням податків бюджети різних рівнів, за розрахунками експертів, отримають від агропідприємств 10,6 млрд грн податків та недоотримають 3,57 млрд грн.

Присутній на прес-конференції виконавчий директор великої сільгоспкомпанії «Агріком» Петро Мельник зазначив, що в тіні працюють в основному невеликі виробники.

«Фермери зараз, на жаль, більше працюють в чорну», - сказав Мельник, зазначивши, що для підвищення податкових надходжень від сільського господарства необхідно вивести такі підприємства з тіні.

Генеральний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський, який також брав участь у прес-конференції, зазначив, що досягти виходу сільгоспкомпаній з тіні можна шляхом децентралізації бюджету, щоб місцева влада отримувала у бюджети регіонів більше податків і була зацікавлена в їх справній сплаті з боку бізнесу.

«Тільки частина тих податків, які ми платимо, залишаються в місцевих бюджетах, і виходить, що стимули у місцевих адміністрацій займатися цим (контролем сплати податків – УНІАН) не особливо сильні. Якщо вони розуміють, що гроші приходять з центрального бюджету, то який їм інтерес починати розбиратися з людьми, які не платять?», - сказав Чернявський.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Власниками землі є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджатися. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Термін дії мораторію спливає 1 січня 2017 року. Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів до 1 березня 2016 року розробити законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення, який би визначив подальшу долю української землі. Проте законопроект досі не поданий до парламенту. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наприкінці квітня заявив, що допускає продовження мораторію після 1 січня 2017 року, оскільки це «чутливе» для України питання і воно не може бути вирішене в стислі терміни.