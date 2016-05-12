На Черкащині проходить X Всеукраїнський зліт учнівських лісництв

У Черкаській області 11 травня розпочав свою роботу Х Всеукраїнський зліт учнівських шкільних лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів.

Черкащина отримала право приймати гостей цього року завдяки торішній перемозі Трушівського навчально-виховного комплексу Чигиринської районної ради, виборовши гран-прі.

Відкриваючи юнацький форум, перший заступник голови Держлісагентства Христина Юшкевич зазначила, що на сьогодні у галузі налічується 563 учнівських лісництва, в яких навчаються майже 19 тисяч дітей.

За її словами, 23% учнівських лісництв забезпечені приміщеннями на базі держлісгоспів, інші функціонують на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Юшкевич зазначила, що руками школярів щорічно висаджуються і доглядаються тисячі гектарів лісу, сотні тисяч дерев і кущів на територіях міст і сіл.

«Учнівські лісництва були і залишаються основним профорієнтаційним майданчиком для залучення молоді в лісове господарство. Я переконана, що пройде зовсім небагато часу і ви, учасники сьогоднішнього зльоту, прийдете в лісове господарство з новими, прогресивними ідеями, з новим розумінням проблем і шляхів їх вирішення», – підкреслила вона.

Юшкевич подякувала керівникам учнівських лісництв, які передають свій професіоналізм та досвід молодому поколінню майбутніх лісників.