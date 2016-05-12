На Хмельниччині зафіксували перший спалах чуми свиней

Ветеринари зафіксували перший спалах смертельного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Хмельницькій області, де від АЧС загинули 7 свиней в підсобному господарстві в селі Гірчична Дунаєвецького району.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"В Хмельницькій області (с. Гірчична, Дунаєвецький район) зафіксовано спалах африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що в підсобному господарстві одного з жителів села з 3 по 10 травня загинуло 7 з 14 свиней, про що він повідомив у районну службу ветеринарної медицини. Діагноз АЧС був встановлений за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

Згідно з повідомленням, ветеринари вживають всіх необхідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення захворювання.

За даними Госпродпотребслужбы, крім зазначеної спалаху, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 8 випадків АЧС: у Полтавській і Одеській областях – по 3, у Житомирській і Кіровоградській – по одному. Станом на 11 травня залишилося два неблагополучні пункти щодо АЧС – один в Одеській області і один у Київській (спалах трапилася 2015 року). До цього часу випадків АЧС на території Хмельницької області не реєструвалися.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС в дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), у світі спостерігається напружена епізоотична ситуація щодо АЧС. У минулому році розповсюдження цієї хвороби зафіксовано у 12 країнах світу: Латвії (577 випадків), Литві (93), Естонії (393), Польщі (31), Росії (84), Республіці Чад (1), Кабо-Верде (2), Кот-Д'івуарі (2), Кенії (1), Нігерії (1), Зімбабве (8) та Україні (40).

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.