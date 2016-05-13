Частка України у світовій торгівлі соняшниковою олією сягне 56% - Мінсільгосп США

Україна майбутнього 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) збереже за собою лідерські позиції в світовій торгівлі соняшниковою олією з часткою 56%, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства сільського господарства США (USDA).

Згідно з повідомленням, в цьому сезоні (2015-2016 МГ) частка України у світовій торгівлі соняшниковою олією складе 54%.

У натуральному вираженні експорт олії з України в поточному маркетинговому році, за прогнозами USDA, складе 4,1 мільйона тонн, а в майбутньому 2016-2017 МГ зросте на 10%, до 4,5 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, виробництво рослинної олії в поточному МР складе 4,7 мільйона тонн і досягне майже 5 мільйонів тонн у сезоні 2016-2017.

Читайте такожПрибуток агросектору України за рік зріс майже на 40% - до $4 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014-2015 МГ експорт української соняшникової олії досяг 3,9 мільйона тонн, а частка України у світовій торгівлі соняшниковою олією склала 55%.

За даними Державної фіскальної служби, Україна в календарному 2015 році скоротила виручку від експорту соняшникової олії на 15% - до 3,03 мільярда доларів, причому обсяг поставок цієї продукції за кордон скоротився на 9% - до 3,9 мільйона тонн. Основними імпортерами української соняшникової олії стали Індія (34,6%) і Китай (14,5%).