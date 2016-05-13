Гройсман доручив усунути від експорту горіхів "білочок" із податкової міліції

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Державної фіскальної служби припинити незаконну діяльність податкової міліції у сфері супроводу закупівель та експорту волоських горіхів.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«Я даю доручення керівникові податкової міліції повернути своїх «білочок» (співробітників - УНІАН) на бази дислокації і припинити тиск на бізнес. Я дав доручення винести на наступне засідання уряду відповідну постанову... а також ми розглянемо законопроект по цій темі. Я прошу і вас (народних депутатів - УНІАН) дуже швидко закон обговорити і прийняти», - сказав Гройсман.

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Раніше голова уряду зазначав, що реформа роботи ДФС є пріоритетом роботи українського уряду, який приступив до виконання обов'язків у квітні поточного року. Гройсман заявляв, що має намір аналізувати роботу податкової служби, а також вести інспекцію роботи митних пунктів України.