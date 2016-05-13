Рада директорів компанії "Кернел" звернулася до вищого керівництва країни

Відповідний відкритий лист Ради директорів оприлюднила прес-служба компанії, повідомляє РБК-Україна.

"У цей непростий для України час звертаємося до Вас і вважаємо за необхідне донести таку інформацію. 12 травня 2016 року в центральному офісі компанії Кернел був проведений обшук співробітниками СБУ. 350 працівників нашої компанії були заблоковані в приміщенні з 13.00 до 19.00. Не оцінюючи сам формат обшуку, хочемо зазначити, що всі 15 вилучених документів компанія готова була віддати добровільно за 10 хвилин. Про це неодноразово були проінформовані співробітники, які проводили обшук. Прозорість і відкритість - наші цінності не тільки для інвесторів, але й для всіх державних органів України без винятку. Вважаємо, що представники СБУ могли витратити ці 6 годин більш ефективно на фоні, коли країна загрузла в корупції і знаходиться в стані підвищеної терористичної загрози", - йдеться в повідомленні.

Як відзначається у листі, на даний момент центральний офіс "Кернел" і всі структурні підрозділи компанії працюють в звичайному режимі.

"Хочемо зазначити, що економічне майбутнє України, в першу чергу, створюють не правоохоронні органи. Його створюють відповідальні компанії, які інвестують в розвиток національної економіки, будують сучасні заводи і привносять передові технології. Кернел - найбільший виробник та експортер сільгосппродукції на світових ринках і роботодавець для понад 14 000 українців. В бюджет країни 2015 року компанія заплатила більше одного мільярда грн. За останні п'ять років інвестувала в аграрну індустрію більше 18 мільярдів гривень", - йдеться в листі.

Автори звернення підкреслюють, що акції компанії вже 9 років торгуються на Варшавській фондовій біржі, IPO визнано найкращим у Східній Європі.

"Наші акціонери – пенсійні фонди Європи і США, наші партнери – найбільші світові банки. Протягом багатьох років ми очолюємо східно-європейські та національні рейтинги щодо прозорості бізнесу, якості корпоративного управління", - йдеться у зверненні.

У Раді директорів компанії впевнені у своїй правовій позиції і обіцяють довести її в суді. На думку керівництва, кримінальна справа, в рамках якої проводився обшук, порушена за спотвореними фактами і не має перспектив.

"Ми неодноразово доводили свою правоту за численних змін влади і нескінченних ротацій в правоохоронних органах. Дана ситуація не стане винятком. Ми не вимагаємо перевірки законності дій СБУ стосовно Кернел, покарання винних або публічних оцінок", - підкреслюється в листі.

У компанії звертають увагу на ряд моментів: "Подібні дії СБУ перекреслюють зусилля всього вищого керівництва країни із залучення іноземного капіталу до України. Для більшості міжнародних фінансових інституцій компанія Кернел є маркером інвестиційної привабливості українського агросектору та репутації надійності України. Ситуація, що склалася, несе однозначно негативний і загрозливий сигнал для міжнародних інвесторів - існуючих і потенційних. Без зміни стилю та філософії роботи правоохоронних органів з бізнесом будь-які заяви про поліпшення інвестиційного клімату будуть порожніми деклараціями".

Зі свого боку в компанії обіцяють зробити все, щоб ця ситуація не мала негативних наслідків для акціонерів компанії і рядових співробітників.

"Ми готові максимально сприяти будь-яким Вашим зусиллям зі встановлення прозорих, відповідальних і взаємовигідних відносин між бізнесом і владою. Як публічна компанія, ми завжди готові підтримати Вас у цьому питанні і працювати на зміцнення міжнародної економічної репутації України", - резюмували автори звернення.