Молдова опублікувала постанову про обмеження імпорту українських товарів. Постанова "Про введення заходів щодо захисту внутрішнього ринку" опублікована на сайті уряду Молдови 13 травня, повідомляє «Європейська правда».

Наприкінці квітня уряд Молдови ввів захисні квоти і мита на тваринницьку продукцію та цемент українського виробництва.

На зазначену продукцію будуть встановлені квоти, а на ввіз товару понад квоти — захисні мита.

Квоти будуть роздавати за принципом "перший прийшов — перший обслужений". За всю українську продукцію понад квоти будуть стягуватися мита: на молоко і вершки — 10%, іншу молочну продукцію — 15%, на вершкове масло і сир — від 15% до 20% плюс €500 за 1 тонну. М'ясна продукція буде обкладатися митом у 15%, а цемент — 10%. Мита на імпорт молока та сухого молока не будуть поширюватися на місцевих виробників.

Введення квот в уряді Молдови пояснили запитом з боку місцевих виробників. У пояснювальній записці також йдеться, що минулого року обсяг імпорту української молочної продукції (сметани, кефіру, йогуртів) зріс в 1,5 раза, м'ясної продукції — в 14 разів, а цементу — в шість разів.

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Зростання імпорту українських продуктів у пояснювальній записці пояснюється введенням ембарго на цю продукцію з боку Росії. Що стосується цементу, то заборона стала відповіддю на зниження молдавського експорту цементу до України – як за рахунок низької ціни на українську продукцію, так і внаслідок невизнання Україною молдавських сертифікатів.

Рішення набирає чинності з дня опублікування і буде діяти до 31 грудня 2016 року.