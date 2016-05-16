Україна може зібрати рекордний протягом останніх 10 років урожай гороху – експерт

Україна цього року може зібрати рекордний протягом останніх 10 років урожай гороху завдяки значному збільшенню площ під цією культурою та сприятливим погодним умовам, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" з посиланням на аналітика зернового ринку Марину Сич.

"Враховуючи настільки істотний для гороху зростання площ, а також сприятливі агрометеорологічні умови, які обіцяють хорошу врожайність, валовий збір гороху 2016 року може стати максимальним протягом останніх 10 років", - цитує Сич прес-служба.

Аналітик зазначає, що при прогнозі тільки 182 тисячі гектарів посіли аграрії в цьому році під горохом 226 тисяч гектарів – рекордний показник протягом останніх п'яти років, що перевищує площі посіву 2015 року на 33%.

"Цього року фермери ризикнули, і цей ризик є цілком виправдає себе. Погодні умови під час сівби склалися сприятливо, крім того, дозволили розпочати посівну кампанію на кілька тижнів раніше строків. Сівбу гороху в південних областях розпочався вже в 20-х числах лютого. Після чого до України прийшла рання весна, яка супроводжувалася достатньою кількістю опадів, а отже, і хорошими запасами продуктивної вологи в ґрунті. Таким чином, посіви ранніх ярих культур розвинені краще багаторічної норми", – зазначила Сич.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 13 травня засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 6,6 мільйона гектарів, або 90% від прогнозованої площі посіву.

За даними Держстату, 2015 року валовий збір гороху в Україні склав близько 390 тисяч тонн. Урожай зернових і зернобобових склав 60,1 мільйона тонн, що на 5,8% менше показника 2014 року.