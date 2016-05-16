Україна може зібрати рекордний протягом останніх 10 років урожай гороху – експерт
Українські аграрії зайняли цього року під горох 226 тисяч гектарів – рекордний показник протягом останніх п'яти років.
Україна цього року може зібрати рекордний протягом останніх 10 років урожай гороху завдяки значному збільшенню площ під цією культурою та сприятливим погодним умовам, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" з посиланням на аналітика зернового ринку Марину Сич.
"Враховуючи настільки істотний для гороху зростання площ, а також сприятливі агрометеорологічні умови, які обіцяють хорошу врожайність, валовий збір гороху 2016 року може стати максимальним протягом останніх 10 років", - цитує Сич прес-служба.
Аналітик зазначає, що при прогнозі тільки 182 тисячі гектарів посіли аграрії в цьому році під горохом 226 тисяч гектарів – рекордний показник протягом останніх п'яти років, що перевищує площі посіву 2015 року на 33%.
"Цього року фермери ризикнули, і цей ризик є цілком виправдає себе. Погодні умови під час сівби склалися сприятливо, крім того, дозволили розпочати посівну кампанію на кілька тижнів раніше строків. Сівбу гороху в південних областях розпочався вже в 20-х числах лютого. Після чого до України прийшла рання весна, яка супроводжувалася достатньою кількістю опадів, а отже, і хорошими запасами продуктивної вологи в ґрунті. Таким чином, посіви ранніх ярих культур розвинені краще багаторічної норми", – зазначила Сич.
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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 13 травня засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 6,6 мільйона гектарів, або 90% від прогнозованої площі посіву.
За даними Держстату, 2015 року валовий збір гороху в Україні склав близько 390 тисяч тонн. Урожай зернових і зернобобових склав 60,1 мільйона тонн, що на 5,8% менше показника 2014 року.