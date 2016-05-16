Міністр агрополітики виступив за приватизацію ДПЗКУ і Аграрного фонду

"Переконаний, що такі підприємства, як Аграрний фонд і ДПЗКУ, можуть бути більш ефективними, і немає сенсу тримати їх на балансі держави. Вихід із ситуації я бачу в приватизації цих установ, а деталі слід опрацювати безпосередньо з представниками відомств", - написав Кутовий на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник аграрного міністерства заявляв, що має намір зберегти стратегічні підприємства агросектора в державній власності.

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У березні Міністерство аграрної політики та продовольства направило до Національного антикорупційного бюро інформацію про фінансові порушення на 14 млрд грн у трьох найбільших державних компаніях аграрного сектора - Державній продовольчо-зерновій корпорації, "Укрспирті" і Аграрному фонді.