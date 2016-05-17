Вінниччина укладатиме домовленості з Індією про постачання бобових та молочних продуктів

Для обговорення перспективних напрямів співробітництва дипломат зустрівся з головою обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм.

Валерій Коровій презентуючи область відзначив першість Вінниччини у загальнодержавному рейтингу за показниками розвитку сільського господарства. А водночас підкреслив, що з вересня 2015 року в обсягах експорту з Вінницької області Індія посідає першу позицію, витіснивши з лідерів Російську Федерацію,повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Читайте такожУкраїна має намір почати експорт м'ясної продукції в Китай

Манодж Кумар Бхарті, у свою чергу, зауважив, що цьогоріч виповнюється 25 років з початку дипломатичних відносин між Індією та Україною, і за цей період між державами було підписано низку ефективних угод в усіх сфер взаємодії. Нині ж, на переконання дипломата, саме час поглибити це співробітництво, адже Індія для України є одним з найбільшим іноземних партнерів. У підтвердження своїх слів пан Посол навів окремі показники.

«У 2012-2014 роках Індія входила в трійку найбільших країн-партнерів України, товарообіг між державами складав 3,3 млрд. доларів. У 2014-2015 роках через важку ситуацію в Україні цифра товарообігу впала до 1,8 млрд. доларів. З цієї суми 1,4 млрд. доларів складав експорт України до Індії. Водночас, загальна цифра торгівлі України з іншими країнами складає також 1 млрд. доларів», - зауважив Манодж Кумар Бхарті. Відтак підкреслив, що Індія має величезний потенціал для інвестування в українську економіку, навіть у ці важкі для держави часи.

Торкаючись перспектив співпраці у сфері аграрного бізнесу, пан Посол наголосив, що Індія потребує імпорту бобових культур. «Півтора мільйони людей в Індії споживають різні види бобових двічі на день. Усіх, з ким я спілкуюсь на цю тему в Україні, закликаю виробляти та експортувати до Індії те, що вона споживає. І я готовий запросити делегацію підприємців з Вінниччини до Індії, щоб показати, які є канали імпортування, які саме види бобових їй потрібні», - зазначив дипломат. Одночасно з тим, він запропонував розглянути можливість імпортування до Індії і молочних продуктів, зокрема сирів та сметани.

Учасники зустрічі обговорили також перспективи співпраці в освітній галузі, насамперед у питанні підвищення кількості студентів з Індії, що здобувають освіту у Вінницькому національному медичному університеті. Також Надзвичайний та Повноважний Посол інформував про можливість отримання українськими науковцями стипендії, яку надає Уряд Індії у 66 різних галузях.