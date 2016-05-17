Китайська компанія запустить зерновий термінал в Миколаївському порту

Китайська державна компанія COFCO Corporation, яка займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарською продукцією і представлена в Україні дочірнім підприємством COFCO Agri Ukraine, 19 травня запустить новий зерновий термінал в Миколаївському морському порту, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, даний перевалочний комплекс є однією з найбільших китайських інвестицій в економіку України.

За даними ЗМІ, вартість проекту оцінюється в 75 мільйонів доларів. Потужність нового терміналу – 2,5 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. COFCO Group – китайська державна компанія, один з найбільших виробників, переробників і трейдерів сільськогосподарської продукції. Компанія володіє виробничими потужностями в 29 країнах світу. Продукція компанії представлена в 140 країнах світу. Річний оборот продукції COFCO оцінюється в 150 мільйонів тонн.

У грудні 2015 року компанія придбала міжнародну аграрну корпорацію Noble Agri.