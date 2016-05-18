Експерти назвали причини подорожчання гречки

Ціна на гречану крупу, яка в окремих випадках сягає 45 гривень/кілограм, а в середньому становить 32,28 гривні/кілограм, зростає в зв'язку із скороченням наявних запасів на складах до 5 тисяч тонн при минулорічному врожаї 128 тисяч тонн, а також у зв'язку із спекуляціями з боку посередників і роздрібних продавців, повідомила прес-служба Української аграрної конфедерації (УАК).

"Як стверджують експерти УАК, для панічних настроїв у пересічних споживачів немає причин - пожвавлення зростання ціни в останній період спричинене двома факторами: скороченням наявних запасів до 5 тисяч тонн станом на 1 квітня 2016 року (з урахуванням наближення кінця маркетингового року важко назвати дивним) і спекуляціями на ринку з боку посередників та націнками торгових мереж", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що протягом останніх п'яти років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тисяч тонн в 2015 році з 282 тисяч тонн 2011 року. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою в зазначений період - до 133 тисяч гектарів з 311 тисяч гектарів.

В УАК зазначили, що протягом останніх п'яти років Україна імпортувала гречку у кількості 4,6-9,4 тисячі тонн, тобто в межах 4% від загального річного виробництва цієї культури в нашій країні. В основному поставки здійснювалися з Росії. 2015 року обсяг імпорту скоротився на чверть порівняно з 2014 роком – до 5,95 тисячі тонн. Експорт гречки з України в 2011-2015 роках не перевищував 2 тисяч тонн на рік.

Згідно з повідомленням, окремі господарства почали нарощувати площі під гречкою. Це пов'язано із зростанням ціни на внутрішньому ринку, а також з інтересом іноземних покупців. Крім того, в деяких регіонах місцева влада почала виплачувати гречки виробникам дотації на гектар (500 гривень/гектар). На 13 травня посіви гречки досягли 76 тисяч гектарів, що на 29% перевищує аналогічний показник на ту ж дату минулого року (54 тисячі гектарів), і становить 59% від прогнозованих площ.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 13 травня засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 6,6 мільйона гектарів, або 90% від прогнозованої площі посіву.

В Україні посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року очікується в межах 26,5 мільйона гектарів, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод прогнозує, що зернові культури будуть посіяні на 14,4 мільйона гектарів, що становить 54% в структурі посівних площ.