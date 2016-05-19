Китайська компанія запустила в Миколаївському порту зерновий термінал

Китайська державна компанія COFCO Corporation, яка займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарською продукцією і представлена в Україні дочірнім підприємством COFCO Agri Ukraine, запустила в Миколаївському морському порту новий зерновий термінал, обсяг інвестицій в який склав 75 мільйонів доларів, повідомила прес-служба компанії.

"Китайська державна корпорація інвестувала в реалізацію проекту 75 мільйонів доларів. Будівництво тривало 20 місяців - з серпня 2014 по квітень 2016 року. Новий термінал став однією з найбільших китайських інвестицій у розвиток українського логістичного потенціалу", - йдеться в повідомленні.

Комплекс побудований на базі причалів №№1 і 2 Миколаївського морського порту. Загальна потужність нового терміналу становить 2 мільйони тонн продукції в рік. Він оснащений двома силосами на 120 тисяч тонн і чотирма – на 1,5 тисячі тонн. Термінал будуть обслуговувати 150 осіб.

В комплекс також входять станції для розвантаження автомобільного (дві стрічки) і залізничного транспорту (дві стрічки на 8 вагонів), які дозволяють приймати до 10 тисяч тонн продукції на добу. До складу терміналу входять зерносушарка і зерноочисна машина потужністю 50 тонн на годину, судопогрузочная машина потужністю 1 тисяча тонн на годину і швидкістю завантаження до 20 тисяч тонн на добу, а також лабораторія для перевірки якості зерна.

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Довідка УНІАН. COFCO Group – китайська державна компанія, один з найбільших виробників, переробників і трейдерів сільськогосподарської продукції. Компанія володіє виробничими потужностями в 29 країнах світу. Продукція компанії представлена в 140 країнах світу. Річний оборот продукції COFCO оцінюється в 150 мільйонів тонн.

У грудні 2015 року компанія придбала міжнародну аграрну корпорацію Noble Agri.