"Укрспирт" передадуть Фонду держмайна для подальшої приватизації

Міністерство аграрної політики та продовольства до кінця 2016 року передасть державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укспирт" Фонду державного майна для подальшої приватизації, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"До кінця року ми хочемо вийти з кінцевим баченням і передати Фонду держмайна державне підприємство "Укрспирт", - сказав міністр.

При цьому, за планом Мінагропроду, інвестор не зможе отримати у власність все підприємство, а лише його частину.

"Продається 25-30% з умовою можливості придбати додатково 30-40%, але цей аукціон з купівлі реалізовується тільки у разі, якщо інвестор виконує інвестиційну програму, досягає фінансових показників", - сказав Кутовий.

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Міністр також зазначив, що має намір припинити практику, коли заводи "Укрспирту" простоюють.

"Вони мають демонструвати свою ефективність, а не так, як сьогодні 5-7 підприємств працює, а всі інші, які навіть можуть працювати, стоять. І це робиться для того, щоб та чорна сторона цієї справи мала велику ціну. Всі це розуміють, на цьому потрібно поставити крапку".