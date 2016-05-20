Керівника "Аграрного фонду" відсторонили через випадки розкрадання цукру

Виконуючого обов'язки керівника державного спеціального бюджетного установи (ГСБУ) "Аграрний фонд" Олега Липового відсторонено від роботи у зв'язку з випадками крадіжок цукру зі складів установи у великих обсягах, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У державній бюджетній установі на даний момент немає керівника. Виконуючого обов'язки керівника пана Липового в контексті подій, які відбулися, відсторонено від його обов'язків", - сказав міністр.

Відповідаючи на репліку депутата від партії "Блок Петра Порошенко" Володимира Мельниченка, в якій він заявив про поширення інформації про призначення на посаду керівника "Аграрного фонду" Олександра Непочатова (колишній заступник начальника відділу контролю та економічної безпеки підприємства щодо форвардних закупівель, публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд"), міністр зазначив, що не уповноважений приймати кадрові рішення по цій установі.

"Міністр АПК не може призначати цих осіб, тому що компетенція щодо призначення цих осіб – це рішення Кабінету міністрів. Кабінет міністрів прийме відповідне рішення, після цього ми будемо аналізувати його ефективність", - сказав Кутовий.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року, який раніше виконував обов'язки директора "Аграрного фонду" Олег Липовий заявляв про незаконне вивезення 30 тисяч тонн цукру (близько 1,5 тисячі вантажівок, грошовий еквівалент 300-420 мільйонів гривень) з черкаського складу підприємства. За словами Липового, вивезення цукру здійснювався на підставі рішення суду, у якому зазначене складське приміщення навіть не фігурує. Національне антикорупційне бюро затримала у цій справі заступника прокурора Київської області Олександра Колеснікова.

Представники профільної асоціації "Укрцукор" у середині березня заявили, що реалізація вкраденого зі складів "Аграрного фонду" цукру за ціною нижче ринкової розоряє виробників і може призвести до дефіциту цієї продукції 2017 року.