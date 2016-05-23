Фармконцерн Bayer запропонував $62 мільярди за ГМО-гіганта Monsanto

Bayer запропонувала за $122 за акцію Monsanto, що становить премію в розмірі 37% порівняно з вартістю паперів до того, як інформація про злиття з'явилася в ЗМІ, передає Бі-бі-сі.

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Monsanto відома в першу чергу, виробництвом продуктів, що містять ГМО, за що часто піддається критиці з боку активістів.

Ринкова вартість Bayer на даний момент складає близько $90 млрд. Це другий найбільший виробник хімічних добрив і засобів для боротьби з шкідниками.

Лідер в цій індустрії - швейцарська компанія Syngenta. У минулому році Monsanto намагалася купити Syngenta за $42 млрд. Проте швейцарська компанія прийняла пропозицію ChemChina, яка готова заплатити $43 млрд. У даний час операція чекає схвалення регуляторів.