Кабмін хоче отримати від реорганізації чи приватизації Держзембанку до 250 мільйонів

Кабінет міністрів України розраховує, що запланована на 2016 рік реорганізація чи приватизація Державного земельного банку України» («Держзембанку») принесе бюджету країни 200-250 млн грн, йдеться в Плані пріоритетних кроків уряду на 2016 рік.

Згідно з документом, відповідна законодавча ініціатива повинна бути підготовлена Міністерством аграрної політики і продовольства до кінця червня поточного року.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив Державний земельний банк» у 2012 році для операцій із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

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«Держзембанк» почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення і їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, у рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.