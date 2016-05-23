Китайці зацікавилися будівництвом зернопереробних заводів в Україні

Керівництво китайського будівельного підрядника - "Аньхойської зовнішньоекономічної будівельної корпорації" висловило зацікавленість у будівництві зернопереробних заводів на території України, продукція яких експортується до Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в рамках інвестиційної сесії Київського економічного форуму «Україна-Китай: Новий Шовковий шлях» повідомив віце-президент "Аньхойської зовнішньоекономічної будівельної корпорації" Чжан Чжунхуа.

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«Зараз між Китаєм та Україною розвивається торгівля зерном, але, враховуючи взаємовигідні інтереси, може бути краще прямо будувати заводи з переробки зерна на території України...Якщо є бажання, китайські компанії, і не тільки ми, готові надати сприяння", - наголосив Чжунхуа.

Він також зазначив, що реалізація такої ідеї вигідна з економічної точки зору, бо Україна має дешеву робочу силу порівняно з Китаєм, і при цьому якісну.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Китай став одним з найбільших імпортерів української кукурудзи і ячменю. Найбільше української кукурудзи пішло саме до Китаю (18% експорту, який у цілому приніс країні 3 млрд дол.). Крім того, до Китаю було поставлено 17,5% українського експорту ячменю, який приніс країні у цілому 768,8 млн дол. (на першому місці Саудівська Аравія з часткою 52%).